Due spacciatori arrestati al parco XXII Aprile, intervengono anche i carabinieri fuori servizio

Non passa giorno in cui il parco XXII Aprile non occupi le pagine della cronaca quotidiana. Dopo i controlli a atappeto dello scorso anno l'area verde aveva conosciuto un leggero calo dell'attività di spaccio, che tuttavia con l'estate è rifiorita e continua a protrarsi sotto gli occhi ormai abituati dei residenti e delle stesse forze dell'ordine, che continuano a presidiare il parco cittadino. Nonostante i ripetuti controlli, le denunce e gli arresti, i pusher sembrano tuttavia contunuare indisturbati il proprio commecio illecito tra il parco e l'area del condominio RNord.

Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dalla Polizia. Nel transitare nei pressi del parco. gli agenti hanno notato il giovane a bordo di una bicicletta ricevere del denaro da un italiano. Ritenendo che vi fosse in atto una cessione di stupefacenti, gli operatori li hanno immediatamente raggiunti per sottoporli a controllo. Il nigeriano stringeva ancora in una mano un pezzo di hashish avvolto nella stagnola, del peso di 2.20 grammi, che avrebbe dovuto cedere in cambio di una banconota di 20 euro, già riposta nella tasca dei propri pantaloni.

Da approfondite verifiche nelle banche dati nazionali, a carico del giovane sono emersi numerosi precedenti penali e di Polizia in materia di stupefacenti nonché un ordine di espulsione dal territorio nazionale, motivo per il quale è stato altresì denunciato. Il 26enne è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.

Qualche ora più tardi, era circa l'una di notte, una scena analoga è stata notata da due carabinieri fuori servizio. I due rientravano da una serata a passando accanto all'area verde non hanno potuto fare a meno di notare la scena classica tra un altro africano e un compratore italiano. I due militari sono intervenuti e hanno bloccato entrambi i protagonisti dello scambio, sequestrando una dose di cocaina.

I colleghi di turno sono poi arrivati a sostegno e hanno accompagnato lo spacciatore in caserma, identificandolo in un 22enne nigeriano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine: per lui sono scattate le manette. Segnalato alla Prefettura l'acquirente, un 39enne modenese.