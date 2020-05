Cocaina e pistola illegale, ancora due arresti nel distretto ceramico

Ennesima operazione di polizia giudiziaria in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Sassuolo. Nella serata di ieri 7 maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto due persone, un maghrebino di 62 anni e un italiano di 53 residenti a Casalgrande (RE), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detezione abusiva di armi e munizioni in concorso.

I militari hanno fermato i due cittadini per un normale controllo, ma il loro atteggiamento è risultato subito sospetto. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti 4,5 grammi di cocaina divisa in dosi, oltre a 825 € ritenuti frutto dell'attività di spaccio. La conferma è arrivata anche da un acquirente, che è stato fermato e ha dichiarato che da lì a poco avrebbe acquistato la droga dai due.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Importante è stato il risultato della perquisizione domiciliare, a Casalgrande. Infatti nella loro abitazione oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente è stata rinvenuta una pistola Smith &Wesson calibro 38 perfettamente funzionante e 58 munizioni dello stesso calibro senza camiciatura, abusivamente detenuti. La pistola sequestrata sarà consegnata al R.I.S. per verificare eventuali delitti commessi con quell’arma.