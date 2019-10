Via Emilia Ovest, clandestini e droga in uno stabile abbandonato: due arresti

Nelle scorse ore la Squadra Mobile ha proceduto ad un controllo all’interno di un edificio abbandonato in via Emilia Ovest. All’arrivo degli agenti nello stabile , che si presentava in condizioni igienico sanitarie molto precarie, si trovavano due soggetti intenti a confabulare tra loro, i quali sono stati immediatamente sottoposti a controllo. Entrambi tunisini, di 37 e 42 anni, non avevano documenti di identificazione al seguito.

Il 37enne teneva strette nella mano destra delle banconote accartocciate per un totale di 580 euro, mentre l’altro straniero nascondeva nella tasca dei pantaloni sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18,77 grammi. Entrambi clandestini, sono stati denunciati in stato di libertà per violazione delle norme sugli stranieri. Il 42enne è stato anche tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 37enne, al termine degli accertamenti a suo carico, è risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena il 22 marzo 2011: pertanto arrestato e scortato nel carcere di Sant'Anna, dove dovrà espiare la pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.