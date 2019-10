Spaccio di cocaina, altri due nigeriani arrestati dai Carabinieri

Proseguono con costanza, per certi versi disarmante, gli arresti dei Carabinieri ai danni degli spacciatori nigeriani che presidiano costantemente la piazza modenese dello spaccio, in particolare nell'area del parco XXII Aprile. Un fenomeno che vive di "ondate", ma che di fatto non cessa mai. Venerdì i militari della Sezione Operativa hanno individuato uno spacciatore proprio nel parco intorno alle ore 19, mentre era intento a cedere una dose ad un compratore.

Il 28enne nigeriano, formalmente residente a Correggio, è stato fermato ed è stato accertato il passaggio di un grammo di cocaina. L'acquirente, un 42enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura, mentre il pusher è stato tratto in arresto. Ieri si è svolta l'udienza che ha convalidato l'arresto: il giovane è stato quindi rimesso in libertà con il divieto di dimora a Modena in attesa del futuro procedimento giudiziario.

Nella giornata di ieri la scena si è ripetuta in fotocopia: questa volta il nigeriano arrestato è un 25enne, che oltre alla dose di coca venduta aveva con sè anche due dosi di marijuana. Segnalato il 39enne italiano che aveva appena comprato la droga. Lo straniero è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.