Spaccio di cocaina al parco Divisione Acqui, due arresti

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Reparto Operativo di Modena sono riusciti a sorprendere in flagrante due spacciatori che avevano appena ceduto una dose di cocaina ad una compratrice, una 27enne modenese. I militari - che avevano avviato alcuni accertamenti sull'attività illecita segnalata in zona - sono intervenuti immediatamente per fermare i due pusher, che sono stati identificati in due cittadini tunisini di 23 e 24 anni, entrambi già noti per precedenti analoghi.

I carabinieri hanno sequestrato altri 5 grammi della stessa sostanza venduta alla giovane cliente e 200 euro che uno dei due aveva con sè, ritenuti provento di spaccio. Per loro è scattato l'arresto e il processo per direttissima, mentre la 27enne è stata segnalata alla prefettura.