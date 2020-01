Parco XXII Aprile, altri due nigeriani fermati per spaccio

Prosegue senza soluzione di continuità l'attività di repressione allo spaccio di droga presso il parco XXII Aprile, a fronte della costanza con cui i pusher presidiano l'area, ormai eletta da anni a piazza principale di vendita al dettaglio. Nel fine settimana si sono alternati i controlli delle forze dell'ordine cittadine, che hanno portato ad un arresto e ad una denuncia di due stranieri, entrambi di nazionalità nigeriana.

Sabato sera è stata una pattuglia dei Carabinieri ad individuare uno straniero mentre nascondeva qualcosa fra i rami di una siepe: i militari lo hanno bloccato e hanno scoperto che l'involucro conteneva 7 grammi di eroina. Il 24enne nigeriano, irregolare e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto e condotto in cella in attesa di processo.

Ieri, invece, è stata la Volante della Polizia a fermare un 22enne nigeriano al parco, sul lato di via Attiraglio. Il ragazzo aveva con sè 3 grammi di marijuana, troppo pochi per procedere ad una denuncia. Tuttavia, gli approfondimenti sulla sua identità hanno permesso di scoprire che il giovane era stato scarcerato solo qualche settimana fa - era in cella sempre per fatti di droga - e che aveva un divieto di dimora a Modena. Per questo è stato denunciato a piede libero.