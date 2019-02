Carpi, spaccia cocaina all'uscita di una scuola: arrestato

Carpi, ore 13: nascondersi in mezzo al caotico sciame di ragazzi che escono da scuola questa volta non è bastato per sfuggire alla giustizia.

Un 39enne di origini marocchine domiciliato a Carpi infatti, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sicurezza, che lo hanno ripreso vendere una dose di cocaina che teneva sotto la lingua ad uno studente.

L'uomo è stato arrestato dalla Compagnia dei Carabinieri di Carpi con l'accusa di spaccio.