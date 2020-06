Spaccio in zona Tempio-Stazione, due arresti e due denunce

Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della Volante che transitava sul cavalcavia Mazzoni ha notato la presenza di due giovani stranieri nel passaggio pedonale stretto tra gli edifici abbandonati che conduce in via Munari: un punto della città ben noto per ospitare frequentemente traffici illeciti. Gli agenti sono quindi intervenuti, con il supporto di altri colleghi chiamati di rinforzo, e sono riusciti a bloccare di due ragazzi.

Questi, non appena hanno visto l'auto della Polizia, si sono allontananti in direzioni opposte gettando a terra un involucro, ma il tentativo di fuga è stato spento sul nascere. Gli agenti hanno recuperato così le 12 dosi di cocaina gettate a terra e grazie alla perquisizione hanno poi sequestrato anche 250 grammi di marijuana e un coltello a serramanico, oltre ad oltre 1.400 euro.

Sono così finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio due tunisini di appena 19 anni, irregolari e senza fissa dimora. Nonostante la giovane età, i due erano già noti alle forze dell'ordine, uno con quattro e l'altro con tre diverse identità fornite durante i controlli avvenuti nel corso del tempo.

Per lo stesso reato sono stati denunciati a piede libero anche un 29enne tunisino - clandestino e noto con nove alias - ed un 23enne marocchino, regolare. I due sono stati sorpresi in viale Monte Kosica a bordo di un'auto, condotta da un italiano che si è rivelato essere il cliente. Nella circostanza sono stati sequestrati 20 grammi di marijuana.