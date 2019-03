Spaccio di eroina, un arresto in via Nonantolana

Ennesimo arresto per spaccio operato in città dai Carabinieri: ennesimo spacciatore di origine nigeriana finito in manette. Una scena che si ripete con frequenza giornaliera per le strade di Modena, così come avvenuto intorno alle 17 di ieri lungo via Nonantolana, dove i militari del Nucleo Operativo hanno sopreso uno straniero nell'atto di cedere una dose di stupefacente a un un compratore italiano. I due sono stati fermati ed è stata sequestrata eroina per 1,5 grammi, insieme a 100 euro che il pusher aveva con sè.

Lo spacciatore è stato identificato in un 29enne ed è stato tratto in arresto dopo che ha provato ad opporre resistenza, senza tuttavia sfuggire ai militari. Oggi sarà processato per direttissima. Segnalato invece alla Prefettura l'acquirente, un 45enne modenese.