Droga, fermato spacciatore clandestino in viale Storchi

Ieri sera verso le ore 21 i carabinieri in borghese hanno svolto un appostamento per monitorare i movimenti di una persona sospetta, la cui presenza era stata notata dai residenti con una certa costanza lungo viale Storchi. Il giovane straniero, dopo essersi accorto di essere osservato, ha cercato la fuga in direzione di viale Cialdini, ma i militari sono riusciti a bloccarlo.

Una perquisizione approfondita ha permesso di spiegare le ragioni della frequentazione del viale da parte del ragazzo, identificato in un 23enne libico. Nascosti nella biancheria intima, i Carabinieri hanno trovato alcuni involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, un bilancino di precisione e 540 euro in contanti.

Per il giovane, clandestino e senza fissa dimora, sono scattate le manette. Dopo una notte in cella sarà processato oggi per direttissima.