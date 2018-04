Carpi, resta in prognosi riservata il bimbo ricoverato per arresto cardiorespiratorio

Alle 17.15 di ieri, 23 aprile 2018, è giunto al Pronto Soccorso di Carpi, portato in auto dalla madre, un bimbo di 4 anni in stato di arresto cardiorespiratorio. La madre ha riferito di avere trovato il bimbo riverso a terra, in stato di incoscienza non testimoniata, la cui durata quindi non è stato possibile definire con precisione.

All'arrivo in Pronto Soccorso è stato subito identificato lo stato di arresto cardiorespiratorio e sono state immediatamente avviate le manovre rianimatorie previste dal protocollo: massaggio cardiaco esterno, farmaci endovenosi, intubazione orotracheale precoce, con attivazione immediata del Rianimatore, del Pediatra e del Cardiologo.

Il piccolo paziente, stabilizzato e sottoposto ad accertamenti indispensabili in emergenza è stato poi trasferito prello la Terapia intensiva al Policlinico di Modena, accompagnato dal rianimatore, intorno alle ore 19 circa. Fino a quel momento non sono risultati precedenti cardiologici né patologie sistemiche che possano spiegare l'accaduto. La prognosi è riservata.