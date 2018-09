Tornano le domenica ecologiche, il 23 settembre primo blocco del diesel Euro 4

Limiti alla circolazione più restrittivi rispetto alla manovra antismog ordinaria per la domenica ecologica XXL in programma il 23 settembre nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. Dalle 8.30 alle 18.30 di domenica 23 settembre, nell’area del centro abitato di Modena compresa all’interno delle tangenziali, non potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1.

Potranno invece circolare liberamente i veicoli elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le pool car. Per tutta la giornata sarà però possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice.

La giornata è una sorta di prova generale delle domeniche ecologiche previste dal Pair della Regione Emilia Romagna per ogni prima domenica del mese da ottobre a marzo. Le domeniche ecologiche, che estendono alla giornata festiva i limiti già previsti dalla manovra ordinaria dal lunedì al venerdì, si svolgeranno quindi il 7 ottobre e il 4 novembre 2018; il 13 gennaio, il 3 febbraio e il 3 marzo 2019.

Come nel resto della settimana, nelle domeniche ecologiche dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0.