Corpo senza vita sui binari tra Modena e Castelfranco, treni sospesi

Erano circa le 7.40 quando il traffico ferroviario sulla linea Bologna - Piacenza è stato interrotto dal drammatico ritrovamento di un corpo senza vita adagiato sui binari. Si tratta, dalle prime informazioni, di una donna di mezz'età, che si trovava sulle rotaie nei pressi di via Bonvino, tra Modena e Castelfranco Emilia.

Sul posto è intervenuta l'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Nonè ancora chiaro se si sia trattato di un ivenstimento da parte di un convoglio o se la donna sia morta per altre cause.

Dopo un primo stop a tutti i treni in transito, intorno alle 8.10 è stata attivata la circolazione a senso unico alternato, su un solo binario. I treni hanno così accumulato ritardi fino a due ore su tutta la tratta regionale.