Carpi. Nove 16enni pestano coetaneo, vicino registra il video e lo carica su Instagram

E' stato girato domenica mattina il video che ritrae nove 16enni italiani di Carpi prendere a calci e pugni un loro coetaneo, in via Curzio Arletti. La vittima andava in classe con due dei soggetti che lo hanno aggedito. Attirato dalle urla, un ragazzo di 20 anni di origini Campane, che si trovava a casa di un amico, ha girato un video dell'accaduto caricandolo poi su Instagram.

Il video è diventato in breve tempo virale, arrivando all'attenzione del comando dei Carabinieri di Carpi, che in cinque ore hanno identificato tutti e nove gli aggressori, nonché la vittima. Attualmente i nove bulli sono stati denunciati per percosse e violenza privata, mentre si sta cercando di ricostruire insieme alla vittima l'accaduto, anche se quest'ultima sembri minimizzare quanto è successo.