Prenotano online una vacanza a New York, ma l'albergo non esiste più

SOS Turista e Federconsumatori Modena stanno affrontando in queste ore il caso di una coppia che a marzo aveva prenotato volo e albergo per una settimana a settembre a New York, attraverso una agenzia di viaggio che opera online. L'Hotel “Marrakesh on Brodway” sembrava rispondere alle esigenze della coppia, che aveva pagato immediatamente circa 1200 euro. Ai primi di agosto un'amica residente a New York, passando casualmente di fronte all'hotel, ha però scoperto che la struttura era chiusa e le porte erano sbarrate. Dopo l'inutile tentativo di contatto diretto è bastata una breve indagine in rete per scoprire che l'albergo in questione era scomparso da tutti i motori di ricerca ed il sito web non era più attivo.

Immediatamente la coppia ha contattato Volagratis, l'agenzia online tramite la quale avevano acquistato il pacchetto vacanza nella Grande Mela. Nelle numerose telefonate al call-center la coppia ha parlato sempre con persone diverse, dovendo sempre ripartire da zero, e ricevendo soltanto rassicurazioni generiche circa un possibile spostamento di albergo. Rassicurazioni verbali insufficienti, a quanto pare, visto che dopo una ventina di giorni non si erano ancora concretizzate in una nuova prenotazione in un'altra struttura.

Intanto passa il tempo, tra inutili telefonate ai call center e mail; tra qualche giorno la coppia partirà per New York senza sapere dove dormirà, e se sarà costretta a pagare due volte l'alloggio. Un che di avventuroso, certo, ma non voluto.

SOS Turista invita Volagratis a risolvere immediatamente il problema dei due propri clienti, elevando per il futuro il livello di attenzione a problematiche di questa natura: "Va ricordato difatti che Volagratis (come le altre agenzie di viaggio online) è pienamente responsabile del corretto svolgimento dei servizi, ed è tenuta a fornire alternative alla coppia che siano almeno di pari livello, e comunque accettate dai clienti".