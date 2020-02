Il Questore chiude per una settimane le sale VLT del Bingo Isola Verde

Nella giornata di ieri la Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare del Bingo Isola Verde di via Ghiaroni. L’atto, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura per 7 giorni delle sole sale VLT (videolottery), è il frutto di un’intensa attività di verifica e controllo effettuata dalla Polizia di Stato dal mese di luglio 2019, quando la Squadra Volante era intervenuta presso il locale in quanto si erano verificati due alterchi tra alcuni avventori e un dipendente della società di gestione.

Durante questo periodo, inoltre, in più occasioni sono stati identificati all’interno del locale avventori gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, evasione, gioco d’azzardo e in materia di stupefacenti. L’8 febbraio scorso sempre la Squadra Volante è intervenuta in quanto un avventore aveva subito il furto del proprio telefono cellulare mentre si trovava all’interno del locale.

La misura di sicurezza adottata dal Questore, come detto, riguarda esclusivamente i locali dove si trovano le macchinette VLT, mentre le altre e differenti attività presenti all'interno del Bingo Isola Verde proseguono senza interruzioni.