Niente scontrini, la Guardia di Finanza chiude un negozio etnico in viale Gramsci

Non finiscono i guai per il market etnico situato al civico 327 di viale Gramsci, da anni al centro delle proteste dei residenti per la presenza di avventori molesti, ma anche in cima alla lista per quanto riguarda le verifiche delle forze dell'ordine. Dopo le chiusure dei mesi scorsi - e un cambio gestione - l'emporio dovrà ora fare i conti con le irregolaritò riscontrate dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno infatti messo i sigilli al negozio nella prima mattina di oggi, come disporto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

La sanzione, che può andare da un minimo di tre giorni ad un massimo di sei mesi, è prevista per quei negozi che hanno commesso quattro

distinte violazioni all’obbligo di emettere lo scontrino fiscale, compiute in nell’arco di cinque anni. Nel caso specifico nei confronti del negozio, sono state contestate dai Finanzieri nell’arco di soli tre anni.

Da inizio anno, i finanzieri della Compagnia Modena hanno già eseguito 19 chiusure temporanee nei confronti di altrettanti esercizi commerciali attivi in città, tutti responsabili di aver commesso quattro violazioni, nell’ultimo quinquennio, all’obbligo di emissione dello scontrino.