Viabilità, chiuso per un cedimento dell'asfalto il ponte Gherardo fra Limidi e Carpi

Il ponte Gherardo, al confine fra i territori dei Comuni di Soliera e di Carpi, è temporaneamente chiuso per un cedimento della pavimentazione stradale in corrispondenza di una spalla del ponte. Pertanto, fino alla messa in sicurezza del passaggio, sussiste il divieto totale di transito sul ponte in via Oriolo, fatta eccezione per i veicoli diretti alle residenze e alle attività che si trovano nella suddetta via, dall’intersezione con via Stradello Basso fino all’altezza del ponte Gherardo, e in via Cavetto Gherardo, dall’intersezione con via Griduzza fino al ponte Gherardo.

La chiusura permarrà nei prossimi giorni per poter consentire ai tecnici di compiere una valutazione complessiva sulla capacità statica del ponte.

