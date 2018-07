Lavori, previste sei notti di chiusura per il casello di Modena Nord

Autostrade per l'Italia comunica che, per consentire interventi propedeutici alla realizzazione del nuovo casello autostradale, il casello di Modena Nord rimarrà chiuso in entrata e in uscita per tre notti, dalle 22 alle 6 mattino, a cominciare da mercoledì 25 luglio, quindi fino alle 6 di sabato 28 luglio.

Autostrade per l'Italia suggerisce come caselli alternativi quelli di Modena Sud sull’Autosole e di Campogalliano sull’Autobrennero. In queste notti rimarrà aperto alla circolazione viale Virgilio.

Altre tre notti di chiusura con analoghe modalità sono previste per la prossima settimana, sempre dalle 22 alle 6 del mattino, a partire da lunedì 30 luglio fino, quindi, alla mattina di giovedì 2 agosto.

Nei giorni successivi, a partire da lunedì 6 agosto, sono in programma interventi di asfaltatura di viale Virgilio e della nuova rotatoria che comporteranno la chiusura per tre giorni della strada.

Da lunedì 12 a domenica 19 agosto, poi, per consentire il completamento dell’intervento, Autostrade per l’Italia ha previsto la chiusura del casello in entrata, mentre l’uscita sarà obbligatoria sulla via Emilia passando per il vecchio svincolo. In questa fase il traffico su via Virgilio sarà aperto, mentre sarà chiusa l’uscita 16 della tangenziale.