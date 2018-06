Modena Terra di Motori, chiude al traffico viale Italia

Sabato 16 giugno, in occasione della manifestazione che si terrà a Modena Terra di Motori, dalle 15 alle 19 sarà sospesa la circolazione stradale nel tratto di viale Italia tra via Emilia ovest e via San Faustino, eccetto auto storiche aderenti all’iniziativa.

Dalle 12 alle 20, inoltre, sarà vietata la sosta con rimozione in una parte degli stalli del parcheggio in via Emilia ovest prospiciente il Parco Ferrari; gli stessi verranno infatti riservati ai veicoli di servizio alla manifestazione.

Durante l’iniziativa, la parata di auto storiche si svilupperà su un percorso cittadino senza comportare però limitazioni alla circolazione: via Emilia ovest, via Bacchini, via Fabriani, via Molza (in attraversamento), via Bono da Nonantola, via Berengario, via Fontanelli, viale Monte Kosica, via Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Porta Bologna, via Emilia Centro, corso Canalgrande, corso Accademia, piazza Roma, via III Febbraio, corso Vittorio Emanuele, piazzale N. Bruni, via Crispi, viale Monte Kosica, via Berengario, largo Moro, via Emilia Ovest.

Al termine della manifestazione le auto percorreranno ad andatura lenta un circuito predisposto su viale Italia nel tratto soggetto a sospensione della circolazione per i mezzi non aderenti all’iniziativa.