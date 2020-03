Controlli sugli spostamenti; sorpreso al volante un clandestino senza patente

Nel corso dei controlli svolti in Provincia sul rispetto dei nuovi obblighi normativi previsti dai Decreti anticontagio, la Guardia di Finanza di Modena ha scoperto un clandestino intento a spostarsi senza una motivata giustificazione. L'uomo, uno straniero di trent’anni alla guida di un’auto di grossa cilindrata, dichiarava nell’autocertificazione compilata alla presenza dei militari, di essere uscito di casa per recarsi a lavare la propria autovettura.

I finanzieri, valutato che la motivazione rappresentata non rientra fra quelle espressamente previste dalle normative in vigore, hanno proceduto a denunciarlo.

Gli ulteriori accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle hanno fatto emergere che il cittadino albanese era privo di permesso di soggiorno e non aveva mai conseguito la patente di guida, pertanto lo stesso è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria anche per le ulteriori condotte rilevate, essendo, tra l’altro, recidivo alla guida senza patente, poiché sanzionato per la medesima violazione del Codice della Strada per ben tre volte.

Al clandestino è stata sequestrata l’auto, mentre non è stato possibile dare esecuzione al decreto di espulsione, avendo, lo stesso, in carico un bambino di tre anni.