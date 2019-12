Spese pazze in Regione, 8 condanne e 4 assoluzioni per il centrodestra

Si chiude con otto condanne e quattro assoluzioni, tra cui quelle per i parlamentari Galeazzo Bignami ed Enrico Aimi, il processo di primo grado per peculato a carico di 12 ex consiglieri regionali emiliano-romagnoli di Forza Italia, Alleanza nazionale e Popolo della libertà, accusati di aver messo illecitamente a rimborso spese per viaggi, ristoranti, hotel e altro ancora tra il 2009 e il 2011.

La sentenza è stata emessa poco fa dal collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Stefano Scati, che ha accolto solo in parte le richieste della Procura, che aveva chiesto 10 condanne e due assoluzioni.

Nel dettaglio, i giudici hanno condannato Luigi Giuseppe Villani a due anni e un mese, Andrea Pollastri e Luca Bartolini a due anni e due mesi, Giorgio Dragotto e Gianguido Bazzoni a due anni e quattro mesi, Marco Lombardi a due anni e sette mesi, Luigi Francesconi a due anni e 10 mesi e Alberto Vecchi a tre anni e sei mesi.

Assolto da tutte le contestazioni perchè il fatto non sussiste Bignami, così come Gianni Varani. Assolto anche l'attuale senatore modenese Aimi, in parte perchè il fatto non sussiste e in parte per non aver commesso il fatto, e anche Gioenzo Renzi è stato prosciolto, in parte perchè il fatto non sussiste e in parte perchè il fatto non costituisce reato. Nel caso di Bignami e Varani il collegio ha accolto la richiesta di assoluzione già avanzata dalla Procura, che invece aveva chiesto due anni e otto mesi per Aimi e Renzi.

Per tutti i condannati è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per il periodo corrispondente alla durata della pena. Fa eccezione Vecchi, per cui è stata disposta l'interdizione perpetua.

(DIRE)