Carpi, imponenti posti di blocco dei Carabinieri per i controlli stradali

Auto di servizio con lampeggianti accesi in mezzo alle strade, torce sull'asfalto, militari con il mitra spianato. E' stato un controllo davvero d'impatto quello eseguito durante la scorsa serata dai Carabinieri lungo due delle principali vie di accesso alla città, via dell'Industria e via Lama di Quartirolo. Un servizio che nonè passato inosservato, tanche che sui social network si è diffusa la diceria che fosse in atto un qualche tipo di caccia all'uomo: nulla di tutto questo, si trattava infatti di un controllo alla circolazione stradale, di quelli che vengono compiuti con regolarità in maniera per l'appunto massiccia.

L'Arma ha schierato 11 pattuglie in strada, procedendo al controllo di 90 veicoli e all'identificazione di 120 persone in poche ore. Nel complesso sono state sanzinate tre persone, due uomini e una donna, perchè trovati al volante con un tasso alcolemico troppo elevato e sono state elevate 6 contravvenzioni.

L'imponenza del posto di blocco ha anche causato un piccolo tamponamento fra tre auto, i cui conducenti erano distratti dalla presenza dei militari. Tutto risolto senza conseguenze.