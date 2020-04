Controlli anti-covid dei Carabinieri, ieri altri 35 cittadini nei guai

Nella giornata di ieri i carabinieri del comando provinciale di Modena hanno continuato la loro attività di controllo per le misure di contenimento del virus. Nella Bassa modenese sono state elevate 22 contravvenzioni: 16 per uscite immotivate all’interno del proprio comune, due per essersi spostate al di fuori del comune di residenza e quattro per aver costituito un assembramento in un luogo pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Sassuolo e comuni del distretto ceramico si contano 4 denunce, delle quali una a piedi in Maranello e tre a bordo di veicoli. In Appennino invece, nell’ambito di un servizio coordinato, sono state mulate 9 persone, delle quali tre a Serramazzoni, una a Sestola, tre a Montefiorino e due a Pavullo nel Frignano.