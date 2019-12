Velocità elevate e cinture slacciate, oltre 1.200 multe nei controlli festivi

Anche quest'anno il periodo delle festività natalizie è coinciso con una particolare attenzione da parte delle autorità al tema della sicurezza stradale. Il Prefetto di Modena, a seguito della riunione dell’Osservatorio tematico dello scorso 7 novembre, ha disposto una serie di controlli a tappeto: sono state attuate complessivamente tredici giornate straordinarie (sei nel mese di novembre e sette nel mese di dicembre) di sorveglianza e controllo della circolazione stradale che hanno impegnato in forma coordinata pattuglie della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale e di tutte le Polizie Municipali della provincia.

Quattro i diversi focus, che hanno coinvolto agenti e militari in diversi periodi: controllo sul mancato utilizzo dei dispositivi di protezione passiva (casco, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini) e controllo sull’utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida (smartphone, tablet, ecc.), controllo del rispetto dei limiti di velocità e infine il controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti in riferimento all’accertamento del tasso di alcolemia e all’uso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state dispiegate in tutta la provincia 1.497 pattuglie, che hanno controllato 8.281 veicoli e identificato 9.136 persone. Le violazioni al condice della strada sono state ben 1.251, di cui 288 per il mancato uso cinture di sicurezza, 89 per l'uso di telefoni alla guida, 157 per il superamento del limite di velocità e 19 per l'uso di alcool o stupefacenti.

La Polizia Stradale di Modena, inoltre, nel quadro delle campagne nazionali di controllo straordinario, ha effettuato nel mese di novembre e dicembre verifiche sia in ambito autostradale che sulla viabilità ordinaria. Il xontrollo dei mezzi di trasporto merci ha visto impiegate 307 pattuglie, 1029 mezzi controllati e 657 violazioni contestate; il controllo agli autobus 59 pattuglie impiegate per 86 mezzi controllati e 42 violazioni contestate; le verifiche su pneumatici da neve o catene ha coinvolto 117 pattuglie, 326 mezzi controllati e ha visto l'accertamento di ben 311 violazione.