Proseguono controlli sicurezza della Polizia di Stato nelle zone Tempio, Novi Sad e Canalchiaro

Sono stati effettuati nella giornata di ieri i controlli straordinari della Polizia di Stato a Modena per il controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell'immigrazione clandestina, inoltre le Forze dell'Ordine hanno controllato anche situazioni di eventuali reati predatori, con particolare attenzione per furti in abitazione e nei punti vendita.

Durante i controlli sono state fermate ed identificate 99 persone, di cui 42 stranieri e sono stati controllati 37 veicoli. L'attività della Polizia di Stato si è concentrata nella zona Tempio, Novi Sad e Canalchiaro per proseguire al progetto di controllo delle aree di maggiore attenzione da parte delle Forze dell'Ordine per garantirne la sicurezza.