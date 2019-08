Carpi, controlli a tappeto negli appartamenti dei richiedenti asilo

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi, insiema a tre agenti del Comando Polizia Municipale di Carpi e a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto", ha effettuato servizi specifici mirati al contrasto dell'immigrazione clandestina.

I controlli hanno interessato il plesso edilizio di via Lago di Bolsena n.8 e quello di via Unione Sovietica n.2 e 4, sedi di appartamenti occupati da cittadini stranieri richiedentasilo, ospiti della Cooperativa Sociale "Leone Rosso". L'attività ha portato all'identificazione di 23 cittadini stranieri extracomunitari, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno, 5 dei quali con precedenti di Polizia.

I successivi controlli estesi in altre parte della città portato all'identificazione di ulteriori 41 persone di cui 17 con a carico precedenti di Polizia,