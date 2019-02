Crolla parte di un solaio, un ferito in via Sant'Eufemia

Oggi pomeriggio intorno alle 18.45 si è verificato il crollo di una porzione di solaio in un edificio di via Sant'Eufemia, in pieno centro storico. E' accaduto al primo piano del civico 66, in una vecchia palazzina di quattro piani posto sul retro dello storico Palazzo Solmi. Nel crollo è rimasta ferita una persona, che ha riportato una lesione fortunatamente non grave ad una gamba ed è stata soccorsa da un'ambulanza del 118.

Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la stanza dove s è verificato il crollo. Sono in corso accertamenti per comprendere le cause e valutare la stabilità complessiva degli ambienti interni dell'edificio.