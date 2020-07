Nubifragio e allagamenti, disagi lungo la Pedemontana per gli smottamenti

Anche il temporale che questa notte si è abbattuto sulla provincia di Modena ha lasciato il suo ormai abituale strascico di danni. Allagamenti, alberi abbattuti e persone bloccate nelle auto nei sottopassi stradali invasi dall'acqua: sono stati questi i principali degli oltre 40 interventi cui sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, in particolare nella fascia pedemontana dove la violenza del maltempo è stata peggiore.

La Nuova Pedemontana in località Ergastolo è stata invasa da detriti per uno smottamento ed è stata chiusa al traffico. Sono ancora in corso le operazioni di ripristino da parte della Provincia. Il tratto tuttora chiuso al transito è quello compreso tra la rotatoria di via Lugazzo e lo svincolo con la strada provinciale 623.

Verso le ore 3, due persone sono state tratte in salvo dall'auto che era rimasta bloccata in un sottopasso sotto la Nuova Pedemontana, sommersa dall'acqua quasi completamente in uno dei sottopassi. A differenza di quanto riportato in precedenza, l'episodio è avvenuto nel territorio bolognese, nel comune di Bazzano. L'operazione è stata portata a termine anche grazie ai Sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti in supporto a Modena dal nucleo regionale di Bologna.

