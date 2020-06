Allagamenti e crolli, il temporale fa danni a Modena e dintorni

Il temporale che intorno alle ore 17 si è abbattuto sulla provincia di Modena ha causato diversi danni a causa delle forti raffiche di vento e della notevole quantità d'acqua caduta in pochi minuti. La zona più danneggiata è stata sia quella della città di Modena, sia la fascia pedemontana, tra Formigine e Castelnuovo. Si registrano diversi alberi e rami abbattuti, ma anche crolli di elementi architettonici degli edifici.

A Magreta, in particolare, il vento ha divelto la copertura di un'abitazione e abbattuto alcune piante. Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco sia in pianura che nel primo appennino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Modena un allagamento ha reso impraticabile il sottopasso della Tangenziale in corrispondenza di via Emilia Est, che è stato chiuso al transito.