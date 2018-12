Bivacco al parco Novi Sad, daspo urbano per una donna di 44anni

È stata sanzionata e allontanata la donna che la scorsa notte bivaccava su una panchina dell’anello del parco Novi Sad di Modena. Erano passate le tre di notte di venerdì 7 dicembre quando la 44enne di nazionalità ucraina non residente in città, è stata sorpresa dalla pattuglia della Polizia municipale durante un servizio di controllo. La donna consumava bevande alcoliche in bottiglie di vetro, abbandonandole poi a terra insieme ad altri rifiuti di cibo.

Nei suoi confronti la Municipale ha elevato una sanzione di 200 euro ed emesso un provvedimento di allontanamento per 48 ore dalla zona, ai sensi del nuovo Regolamento di Polizia Urbana in applicazione alle norme della legge 48 del 2017 sulla tutela della sicurezza urbana che prevedono tale strumento per comportamenti come bivacchi, varie attività di disturbo, forme di accattonaggio o prostituzione.