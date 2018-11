Deceduto nella notte Giorgio Vecchi, presidente di Confcommercio Modena

Giorgio Vecchi, presidente provinciale di Confcommercio, è scomparso nella notte dopo una vita dedicata al lavoro e alla creazione di nuovi progetti per il territorio a favore delle piccole e medie imprese. Aveva iniziato la sua carriera in un esercizi commerciale a Carpi, per poi aprire nel '76 il suo punto vendita in via Berengario che diventerà presto un luogo dove le anime della società civile e politica si incontravano per parlare di presente ma ancor più di futuro.

Una vita spesa nella promozione del territorio e delle attività commerciali, cercando di dare un servizio a chi era sì piccolo ma aveva grandi sogni. E' in questi termini che nel 2005 diventa presidente di Confcommercio Carpi e poi nel 2014 assume la carica di presidente provinciale, oltre a ricoprire il ruolo della vicepresidenza della Camera di Commercio di Modena e poi la presidenza nel 2016.

"Con profonda tristezza nel cuore, abbiamo appreso che il nostro amico presidente Giorgio Vecchi è scomparso - hanno commentato da Confcommercio Modena - ci stringiamo attorno alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l'organizzazione. Nella consapevolezza che Giorgio lascia un grande vuoto, dopo aver dedicato una vita al lavoro e perché le ragioni delle piccole e medie imprese del territorio potessero avere voce e il rispetto che meritano".