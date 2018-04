Un "paradiso dell'eroina" su 5 piani nel cantiere abbandonato dell'ex Mercato

Cinque piani, garage interrato, ampio attico, vasto giardino circostante, in un contesto di recente urbanizzazione. Nel progetto originario si chiamava "Rotore", oggi è uno scheletro di cemento dimenticato nell'area dell'ex Mercato Bestiame, divenuto nel tempo un rifugio per sbandati e soprattutto per tossicodipendenti. Un anno dopo il primo sopralluogo nel cantiere abbandonato, la situazione è se possibile peggiorata, come segnalano i residenti della zona, che vedono molte persone andare e venire dall'area verde che dovrebbe essere inaccessibile, ma che di fatto viene percorsa in lungo e in largo.

All'interno della struttura incompiuta lo spettacolo è desolante, dal momento che, come testimoniano i resti trovati in giro, l'immobile è diventato la meta prediletta per gli eroinomani. Specialmente durante le ore serali gli sbandati accedono sia da via Rubes Triva (alle spalle della sede Bper) che da via Finzi, varcando le recinzione divelte.

Su tutti i piani dell'edificio vi sono infatti i segni ben visibili di bivacchi e un numero davvero ingente di siringhe usate. Ne abbiamo contate circa un centinaio. Si tratta di bivacchi recenti, a volte conditi con escrementi e fazzoletti o indumenti sporchi di sangue. Una situazione di profondo degrado che preoccupa non poco.

Il cantiere in questione purtroppo non è in cima all'agenda della riqualificazione del Progetto Periferie. Mentre tutt'attorno prendono forma gli alloggi residenziali e gli edifici pubblici, per il cuore dell'area non si hanno tempi certi. Abbandonato a seguito della crisi delle aziende edili, lo scheletro del Rotore sembra destinato a rimanere incompiuto per un tempo non ben definito, con il conseguente aumento dei problemi di vivibilità più volte denunciati anche dai residenti delle nuove palazzine limitrofe.

Gallery