Controlli e denunce, 22 i cittadini sanzionati ieri in provincia

Prosegono le verifiche alla circolazione da parte dei Carabinieri. I posti di blocco di ieri sera, effettuato su Bomporto e su Modena (via Giardini) non hanno rilevato violazioni. Un dato positivo. Le denunce sono invece arrivate in maniera come sempre più corposa dal territorio carpigiano.

Complessivamente sono stati effettuati i servizi nell’ambito dei comuni di Carpi, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San prospero. Complessivamente sono state denunciate per violazione dei provvedimenti dell’autorità, 15 persone, alcune in circolazione nel centro urbano, altre a bordo di veicoli, sempre senza alcuna necessità.

Completano il quadro provinciale le 4 denunce contestate nel territorio della Compgnia Carabinieri di Sassuolo e le 3 nel pavullese.