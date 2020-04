Viavai sospetto a San Prospero, denunciato uno spacciatore

Un ambiguo viavai nei pressi di San Prospero è stato notato dai Carabinieri della stazione nel corso di un servizio perlustrativo.

I militari, insospettiti, hanno deciso di approfondire i controlli, scovando la tana di uno spacciatore. Un 23enne di origini filippine, domiciliato a San Propsero da tempo e già noto ai militari dell'Arma, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento infatti, sono state rinvenute dosi per un totale di 5g di marijuana, materiale per il confezionamento e 45€ in contanti ritenuti proventi dell'attività di spaccio.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo dopo aver assistito alla vendita di una dose ad un 19enne del luogo, il quale è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come detentore per uso personale di droga.