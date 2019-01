Parco XII Aprile, dove la droga sorge prima del sole

Il Parco XII Aprile fa ancora parlare di sè, e purtroppo anche questa volta protagonista della notizia è lo spaccio di droga.

L'area verde di Viale Gramsci infatti è tristemente nota da tempo per l'illegalità che corre di mano in mano dalle prime luci dell'alba, come dimostra il fatto avvenuto nella giornata di ieri.

In seguito a controlli dei Carabinieri infatti, alle 7 del mattino scorso è stato denunciato a piede libero un cittadino italiano di 36 anni, nato a Moncalieri (TO) e residente a Reggio Emilia, per possesso di droga.

Dalla perquisizione è emerso che il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, detenese 3 grammi di cocaina (per un equivalente di circa 12 dosi), per dare inizio ad una giornata persumibilmente di spaccio.