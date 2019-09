Almeno sei furti nelle ultime settimane, denunciato a Finale Emilia dopo un'evasione

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Finale Emilia hanno svolto un controllo di routine nei confronti di un cinquantenne che si trovava - o si sarebbe dovuto trovare - agli arresti domiciliari, a seguito di un arresto per furto avvenuto nei giorni scorsi nel territorio di Rovigo. Tuttavia l'uomo non era in casa al momento del sopralluogo - sarebbe rientrato più tardi dopo una passeggiata in paese - motivo per cui i militari lo hanno denunciato per evasione.

Ora l'autorità giudiziaria dovrà stabilire se confermare gli arresti "domestici" oppure optare per il carcere. I precedenti del cinquantenne non depongono a sua favore, dal momento che negli ultimi due mesi si è reso protagonista di una serie considerevole di reati.

Si tratta infatti del malvivente che aveva messo a segno un furto ai danni della sede dell'Associazione Mani Tese lo scorso 2 agosto, pur trovandosi già in libertà vigilata. Il 21 agosto aveva colpito presso la mensa Cir di Finale, portando via generi alimentari e replicando lo stesso colpo anche l'8 settembre.

Il 20 settembre era stato poi denunciato per un furto presso il magazzino del campo sportivo del paese e nel pomeriggio successivo aveva invece rubato un'auto per commettere un altro colpo, finendo per essere intercettato sempre dall'Arma. L'uomo era fuggito a piedi nei campi e si era reso irreperibile. Qualche giorno dopo era però finito in manette, come detto, a Rovigo.