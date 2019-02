Tre negozi svaligiato e un bottino da 10mila euro, due donne incastrate

Ieri pomeriggio, dopo una serie di indagini serrate, i carabinieri di Sassuolo sono riusciti a venire a capo di una serie di furti messi a segno nelle ore precedenti. In sequenza, infatti, si erano registrati furti di merce dagli scaffali del negozio OVS e da Acqua&Sapone di Sassuolo.

La refurtiva in questione è stata ritrovata a bordo di un'autovettura di proprietà di una donna marocchina di 33 anni residente in città. La straniera era in compagnia di un'amica connazionale di 41anni. Nel baule e sui sedili posteriori decine e decine di prodotti cosmetici, detergenti, vestiti per adulti e bambini e pezzi di bigiotteria. Nel "mucchio" sono spuntati anche indumenti rubati presso il negozio Z Modena di via Emilia Centro.

La merce, dal valore stimato di 10.000 euro è stata sequestrata e le due donne sono state denunciate per il reato di ricettazione. Sequestrati anche alcuni grammi di cocaina che le due avevano con sé.