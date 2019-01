Molestie nei confronti di due minorenni, denunciato un 31enne

Nelle ultime settimane i Carabinieri di Pavullo hanno indagato su due episodi analoghi, denunciati da altrettante ragazzine 15enni. Le due adolescenti, infatti, erano state avvicinate da un uomo e palpeggiate, in un primo caso a novembre e in un secondo il 14 gennaio. I militari sono risaliti ad un 31enne, incensurato e domiciliato a Lama Mocogno, che è ritenuto responsabile dei due approcci indesiderati e che per questo motivo è stato denunciato a piede libero per molestie sessuali.

Il Nucleo Radiomobile di Pavullo ha anche sequestrato materiale informatico in possesso dell'uomo, originario di Benevento, per fare luce su eventuali altri episodi.