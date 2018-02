Furti e ubriachezza molesta, quattro nomadi denunciati in poche ore

92 persone identificate, di cui 36 stranieri, 22 veicoli controllati, 2 sale slot sottoposte a verifiche e 6 persone denunciate. Questo il bilancio l’attività svolta nel corso della giornata di domenica 11 febbraio dagli agenti della Squadra Volante sul territorio modenese.

Tra gli interventi vale la pena segnalare quello doppio e sempre tempestivo l’esercizio commerciale O.B.I. di via Emilia Est, denunciando in stato di libertà per furto aggravato in concorso, due donne di 29 e 22 anni di origine nomade, e deferendo all’autorità giudiziaria, per tentato furto aggravato, un altro nomade di anni 28 sorpresi da personale di vigilanza in servizio antitaccheggio.

Un tunisino, di anni 36, pluripregiudicato per svariati reati, è stato invece stato denunciato per danneggiamento aggravato di un’autovettura in sosta. Il malvivente è infatti stato sorpreso dal proprietario poco dopo che avava danneggiato lo specchietto retrovisore e la carrozzeria del veicolo, parcheggiato in via Morane, per motivi non noti.

Un nigeriano di 30 anni è poi stato fermato in viale Amendola per un controllo ed è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri, mentre un altro cittadino di origine nomade, sedicente e censurato, è stato bloccato in via Emilia Centro mentre insultava i passanti e tirava pugni e calci ai portoni dei palazzi in evidente stato di ubriachezza: per lui sia sanzione economicha che denuncia a piede libero per resistenza...