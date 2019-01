Arriva da Fiorano per spacciare ai Giardini Ducali di Modena, denunciato

Ieri pomeriggio intorno alle ore 17 i Carabinieri hanno sorpreso un giovane straniero nell'atto di spacciare droga all'interno del Parco Ducale. Il ragazzo è stato fermato dopo che aveva consegnato due grammi di marijuana ad un cliente, identificato in un 24enne italiano che è stato segnalato alla Prefettura. Il pusher è stato accompagnato in caserma e identificato in un 28enne originario della Guinea e residente a Fiorano Modenese. A suo carico è stata elevata una denuncia a piede libero.