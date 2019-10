Spaccio "dal divano di casa", incastrato un pusher di cocaina

Dopo un'indagine svolta anche con osservazioni e appostamenti, gli agenti di Polizia del Commissariato di Mirandola hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 26 anni, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è nato dal via vai sospetto presso un’abitazione di via Calatafimi, dove risiede appunto il giovane.

Gli investigatori sono riusciti a raccogliere sufficienti indizi per poter ritenere che lo straniero avesse organizzato una vera e propria attività di spaccio a domicilio. Il marocchino agiva con molta cautela, senza scendere in strada e fissando appuntamenti nell’arco dell’intera giornata proprio per non fare sorgere sospetti ed evitare assembramenti sotto casa; i clienti dovevano accertarsi prima di entrare nel condominio che non vi fosse nessuno nei dintorni.

Gli agenti, su delega dell’Autorità Giudiziaria, con l’ausilio di una unità cinofila, hanno effettuato una perquisizione: nel giardino intorno all’abitazione sono stati recuperati, dentro un barattolo di plastica rossa, 11,40 grammi di cocaina, suddivisa in 14 dosi in cellophane termosaldato, mentre all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta la somma di 1.610 euro in banconote di vario taglio, probabile provento di spaccio.