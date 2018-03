Furto, spaccio e danneggiamento: tre stranieri denunciati dalle Volanti

Quella di ieri è stata una giornata di lavoro intenso per glia genti della Squadra Volante, che nel corso del pomeriggio e della sera hanno intensificato i pattugliamenti in città, fermando per controlli un elevato numero di cittadini e intervenendo in diverse circostanze che hanno portato alla denuncia di alcuni stranieri. Nel complesso sono state 110 le persone identificate durante i controlli, di cui 42 straniere, alcune delle quali accompagnate in Questura per accertamenti vista la violazione delle norme sul soggiorno.

Oltre al caso del giovane ladro ferito dopo una colluttazione in via Paolo Ferrari, altri tre episodi specifici hanno visto l'intervento dei poliziotti e la denuncia dei responsabili di vari reati. Lungo via Emilia Ovest, all'altezza dell'incrocio con via Monti, due marocchini sono stati fermati a bordo strada poichè segnalati dagli automobilisti come un pericolo per la circolazione. I due indossavano cappotti che avevano addosso un odore inconfondibile: gli agenti li hanno perquisiti e uno di loro è stato infatti trovato in possesso di 7 grammi di marijuana. Il 38enne, clandestino e senza fissa dimora, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Non distante, presso il nuovo negozio Bricoman di Modena Ovest, la Volante ha invece fermato per tentato furto un 36enne di nazionalità moldava. L'uomo era stato visto dagli addetti mentre cercava di rubare una chiave a cricchetto ed era stato bloccato alle case. Per lui l'accusa è di tentato furto aggravato.

Un suo connazionale 33enne è poi stato accompagnato in Questura in quanto responsabile di danneggiamento. Lo straniero è stato segnalato nella zona di San Cataldo in evidente stato di ubriachezza, intento ad armeggiare intorno ad un'auto: gli agenti lo hanno bloccato nel sottopasso che conduce al cimitero mentre aveva in mano uno specchietto retrovisore appena staccato dal mezzo in questione.