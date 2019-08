Fugge ad un controllo ma abbandona droga e documenti ai Carabinieri

Durante un controllo stradale in via Morotorto (SP1) appena fuori dall'bitato di Ravarino, i Carabinieri si sono imbattuti in un giovane straniero che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un casolare abbandonato. I militari hanno deciso quindi di fermarlo per identificarlo, ma il nordafricano è stato di diverso avviso ed ha preferito darsi alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Nella fretta, tuttavia, il fuggitivo ha lasciato cadere il portafogli, che è stato prontamente recuperato dai militari. All'interno si trovavano 12 dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi di sostanza, ma anche i documenti d'identità del 28enne, cittadino marocchino.

In questo modo i Carabinieri potranno procedere a denunciare lo straniero per detenzione ai fini di spaccio.