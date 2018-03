Trasporto illecito di rifiuti, ancora un sequestro nella Bassa

L'attenzione di Carabinieri delle varie stazioni della Bassa modenese resta sempre alta sul fenomeno del trasporto illecito di rifiuti, che putroppo conosce un preoccupante proliferare tra le imprese e i privati della zona, coinvolgendo "padroncini" che da più parti d'Italia si offrono di smaltire a basso costo quei materiali per i quali servirebbero autorizzazioni e spese ben più ingenti.

Anche ieri i militari di Mirandola hanno fermato un vecchio furgone cassonato in via Circonvallazione: controllando il carico è emerso che si trattava di rifiuti ferrosi per un peso complessivo di 800 chili. Il conducente, un 45enne originario del casertano ma residente in paese, era sprovvisto di autorizzazione regionale ed è quindi dtato denunciato in stato di libertà per la gestione di rifiuti speciali. Materiale e veicolo sono stati sottoposti a sequestro.