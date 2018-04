Deruba il negozio durante la ristrutturazione e cerca di estorecere denaro al titolare

Nelle scorse settimane un cittadino pakistano titolare di una macelleria a Carpi, aveva subito il furto di una bilancia professionale e di un tritacarne, del valore complessivo di circa 2.000 euro, durante le fasi di ristrutturazione del proprio negozio. I sospetti erano ricaduti sull’unico incaricato ai lavori di ristrutturazione che aveva avuto accesso ai locali, un 42enne italiano.

L'artigiano - o presunto tale - non si era però limitato ad impossessarsi dei due strumenti, ma aveva tentato di farsi consegnare denaro dal pakistano per riconsegnarli. Il negoziante non ha però ceduto all'estorsione e ha contattato la Polizia per denunciare quanto accaduto.

Il 42enne, residente a Carpi, è così stato denunciato per i reati di furto aggravato, in quanto commesso con abuso di prestazione d’opera, e di estorsione. L'uomo aveva per altro alle spalle precedenti analoghi.