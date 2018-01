Meccanico abusivo denunciato, l'officina nel garage di casa

Dopo una serie di indagini i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno deciso di procedere alla perquisizione di un garage situato lungo via Statale, a Mirandola. Come da previsioni, i militari hanno trovato uno straniero intento a svolgere riparazioni meccaniche - stava lavorando su una Volkswagen Golf di un cliente - nonostante non fosse in possesso di alcuna licenza.

La sua attività lavorativa è risultato in tutto e per tutto abusiva e per l'uomo, un marocchino di 36anni regolarmente resident ein città, è scattata non solo una denuncia, ma anche una salata sanzione amministrativa di 15.000 euro.

I Carabinieri hanno poi sequestrato tutto quanto si trovava all'interno del garage inmprovvisato, sia attrezzature meccaniche che materiali. In alcune taniche sono stati trovati anche 40 litri di olio motore esausto, potenzialmente molto dannoso per l'ambiente se non smaltitto secondo i canali legali e autorizzati.