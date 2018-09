Eplode una bomboletta in auto, 45enne ricoverato per le ustioni

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato a Vignola, lungo via per Spilamberto, un incidente insolito ma dalle gravi conseguenze. Un automobilista è infatti stato vittima dell'improvvisa - e a quanto pare accidentale - esplosione di una bomboletta spray all'interno dell'abitacolo della sua vettura. La bomboletta in questione era una di quelle utilizzate per lucidare i cruscotti, vendute comunemente nei negozi di accessori auto.

L'esplosione è stata violenta e ha investito il conducente, un 45enne di nazionalità marocchina, che ha riportato ustioni al volto e alle braccia. La deflagrazione ha anche causato la rottura del parabrezza e danneggiato al carrozzeria in più punti.

L'uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118, per poi essere trasferito all'ospedale di Baggiovara, dove ora si trova ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per accertamenti anche i Carabinieri.