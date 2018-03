Sette provvedimenti di espulsione ignorati, nigeriano accompagnato al CPR

È stato condotto presso il CPR (centro per i rimpatri) di Bari un cittadino nigeriano clandestino rintracciato dalla Polizia Municipale di Carpi nella giornata di ieri, nei pressi del discount Lidl di via Bollitora. L’uomo M.E.K., classe 1984, è stato poi affidato alla Polizia e condotto presso l’Ufficio Immigrazione, dove si è accertato essere destinatario di ben sette provvedimenti di espulsione emessi da varie Prefetture nel corso degli anni.

Noto in città per essere un accattone molesto che agiva nei pressi di centri commerciali, il nigeriano risulta avere precedenti di polizia per molestie sessuali, furto e danneggiamento. Accompagnato dagli uomini della Questura presso il centro del capoluogo pugliese, sarà rimpatriato nel suo paese d’origine.

Solo una denuncia a piede libero, invece per un cittadino del Marocco, fermato dalla Municipale di Castelfranco in una situazione analoga. L’intervento degli agenti è avvenuto all’interno della Coop Le Magnolie dove lo straniero disturbava pesantemente i clienti e aveva rubato alcuni prodotti dagli scaffali dell’ipermercato. La denuncia, quindi, è per furto e per ubriachezza molesta.