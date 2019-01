Inonadano con gli estintori il parcheggio coperto, denunciati tre minorenni

Ieri sera qualcuno ha messo in atto quella che immaginava essere una semplice "bravata", decidendo di utilizzare gli estintori a schiuma per inondare le auto in sosta in un parcheggio coperto. E' accaduto intorno alle ore 22 in via Canaletto a San Prospero, dove si trova il parcheggio pubblico accanto al supermercato Conad.

I Carabinieri del paese e i colleghi di Medolla hanno subito avviato le indagini e sono riusciti ad identificare gli autori, tre ragazzi minorenni residenti a Camposanto. I tre sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e riaffidati ai rispettivi genitori.

Gallery